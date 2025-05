EKTA

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

ИмеEKTA

Място в класиранетоNo.2996

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане34,769,778

Максимално предлагане420,000,000

Общо предлагане220,500,000

Скорост на циркулация0.0827%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена10.42278917,2021-09-18

Най-ниска цена0,2021-11-01

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеEkta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.