EGAX

Egochain is a public, permissionless Layer 1 blockchain protocol aimed at fast-tracking the global shift to EVs. It combines Cosmos' rapid transactions and compatibility with Ethereum's developer ecosystem.

ИмеEGAX

Място в класиранетоNo.3777

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,00

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане10.000.000

Общо предлагане10.000.000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.058478229826881,2024-06-17

Най-ниска цена0.014522967737739458,2025-05-27

Публичен блокчейнEGAX

ВъведениеEgochain is a public, permissionless Layer 1 blockchain protocol aimed at fast-tracking the global shift to EVs. It combines Cosmos' rapid transactions and compatibility with Ethereum's developer ecosystem.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.