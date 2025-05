EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

ИмеEFC

Място в класиранетоNo.1971

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1,75%

Циркулиращо предлагане5.427.894

Максимално предлагане10.000.000

Общо предлагане10.000.000

Скорост на циркулация0.5427%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.9767507538883224,2021-12-29

Най-ниска цена0,2021-11-29

Публичен блокчейнCHZ

ВъведениеFan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.