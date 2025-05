EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

ИмеEDEN

Място в класиранетоNo.2606

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.22%

Циркулиращо предлагане13,232,627

Максимално предлагане250,000,000

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация0.0529%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена9.28463752,2021-09-08

Най-ниска цена0.006910344546482079,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

