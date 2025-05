DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Място в класиранетоNo.1443

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.30%

Циркулиращо предлагане89,142,997.90729639

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.1782%

Дата на издаване2024-09-28 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.5 USDT

Рекорд за всички времена3.6457212324107515,2024-09-29

Най-ниска цена0.04063908344680659,2025-04-08

Публичен блокчейнBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.