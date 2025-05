DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

ИмеDTEC

Място в класиранетоNo.1608

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.34%

Циркулиращо предлагане59,655,727.87368701

Максимално предлагане450,000,000

Общо предлагане338,415,647.49448

Скорост на циркулация0.1325%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.209790098274572,2024-11-17

Най-ниска цена0.028555422956206725,2025-04-09

Публичен блокчейнMATIC

