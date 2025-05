DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

ИмеDSYNC

Място в класиранетоNo.279

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.31%

Циркулиращо предлагане974,947,710.1310906

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане999,874,315.1676701

Скорост на циркулация0.9749%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.5513112629242496,2025-01-06

Най-ниска цена0.005953619308782976,2024-03-11

Публичен блокчейнETH

ВъведениеDestra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.