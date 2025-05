DRINK

Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

ИмеDRINK

Място в класиранетоNo.3040

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.13%

Циркулиращо предлагане72,772,197

Максимално предлагане721,000,000

Общо предлагане721,000,000

Скорост на циркулация0.1009%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.0317890191454709,2024-10-02

Най-ниска цена0.000221686005785405,2025-05-27

Публичен блокчейнBASE

ВъведениеPartnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.