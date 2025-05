DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

ИмеDOGE

Място в класиранетоNo.8

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0097%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.92%

Циркулиращо предлагане149,444,406,383.70526

Максимално предлагане∞

Общо предлагане149,444,406,383.70526

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2013-12-12 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.000559 USDT

Рекорд за всички времена0.7375666,2021-05-08

Най-ниска цена0.000085474399384111,2015-05-07

Публичен блокчейнDOGE

