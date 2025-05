DOGE20

Developed as an ERC-20 token on the Ethereum network, Doge20 is a new entry in the world of doge-related memecoins, maintaining a connection with the original Dogecoin whilst offering eco-friendly staking utility, allowing token holders to earn additional tokens passively. Dogecoin20 distinguishes itself by deriving elements from the Shiba Inu-themed meme coin universe and incorporating a staking mechanism. The token adheres to the principle of "Do Only Good Everyday," continuing the philanthropic efforts associated with the Doge lineage while providing a method for passive income generation through cryptocurrency.

ИмеDOGE20

Място в класиранетоNo.8379

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане140 000 000 000

Общо предлагане140 000 000 000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00020361497858074,2024-04-28

Най-ниска цена0.000004057627085179,2025-04-03

Публичен блокчейнETH

