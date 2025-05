DOGA

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

Място в класиранетоNo.1972

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане795,406,013.62136

Максимално предлагане888,888,888

Общо предлагане888,888,888

Скорост на циркулация0.8948%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.41535144856016665,2022-03-22

Най-ниска цена0.001206411815105451,2025-05-24

Публичен блокчейнMATIC

