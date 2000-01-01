DIGI

DIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

ИмеDIGI

Място в класиранетоNo.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане--

Максимално предлагане0

Общо предлагане100,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена,

Най-ниска цена,

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеDIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.

БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
Търсене
Любими
DIGI/USDT
MineD
----
--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (DIGI)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Информация
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Пазарни сделки
Спот
Отворени поръчки (0)
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
DIGI/USDT
--
--
‎--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (DIGI)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Информация
Отворени поръчки (0)
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
Loading...