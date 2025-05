DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

ИмеDF

Място в класиранетоNo.552

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,26%

Циркулиращо предлагане999 926 146,6275177

Максимално предлагане999 926 146,6275177

Общо предлагане999 926 146,6275177

Скорост на циркулация1%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.17809027693,2020-09-01

Най-ниска цена0.020866556666731793,2022-05-12

Публичен блокчейнETH

ВъведениеdForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.