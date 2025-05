DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

ИмеDFYN

Място в класиранетоNo.2207

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.14%

Циркулиращо предлагане171,878,614.9681

Максимално предлагане250,000,000

Общо предлагане198,284,457

Скорост на циркулация0.6875%

Дата на издаване2021-05-14 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена8.35454802,2021-05-16

Най-ниска цена0.00287289251896436,2025-05-06

Публичен блокчейнETH

ВъведениеDfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.