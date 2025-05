DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

ИмеDEXE

Място в класиранетоNo.76

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0003%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)13.05%

Циркулиращо предлагане83,733,368.98844688

Максимално предлагане0

Общо предлагане96,504,599.33609451

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена33.54117435,2021-03-08

Най-ниска цена0.65351413,2020-11-10

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

