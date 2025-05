DESCI

SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

ИмеDESCI

Място в класиранетоNo.3671

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.025119577939458827,2025-01-02

Най-ниска цена0.000758619372544987,2025-04-20

Публичен блокчейнETH

ВъведениеSUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.