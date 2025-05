DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

Място в класиранетоNo.559

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%22,46

Циркулиращо предлагане20.997.212,63267069

Максимално предлагане21.000.000

Общо предлагане21.000.000

Скорост на циркулация0.9998%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена33.82069595,2021-03-14

Най-ниска цена0.426268683664,2020-09-22

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.