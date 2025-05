DEEPSEEK

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

ИмеDEEPSEEK

Място в класиранетоNo.2087

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.08%

Циркулиращо предлагане790,000,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.014167991380617766,2025-02-18

Най-ниска цена0.000374776486333226,2025-05-22

Публичен блокчейнBASE

Сектор

Социални медии

