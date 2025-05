DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

ИмеDECHAT

Място в класиранетоNo.2514

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.49%

Циркулиращо предлагане4,895,047

Максимално предлагане25,000,000

Общо предлагане25,000,000

Скорост на циркулация0.1958%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена8.743363868481442,2024-03-11

Най-ниска цена0.021114458728950337,2025-04-11

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеDechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.