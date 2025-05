DC

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

ИмеDC

Място в класиранетоNo.1463

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане42,114,617,547.09539

Максимално предлагане200,000,000,000

Общо предлагане169,576,385,082.70428

Скорост на циркулация0.2105%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.004501279849169058,2022-08-29

Най-ниска цена0.00008391689623281,2025-04-07

Публичен блокчейнDOGECHAIN

ВъведениеDogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.