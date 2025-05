DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

ИмеDCR

Място в класиранетоNo.179

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)36.87%

Циркулиращо предлагане16,817,954.33854295

Максимално предлагане21,000,000

Общо предлагане16,817,954.33854295

Скорост на циркулация0.8008%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.9534 USDT

Рекорд за всички времена250.01641845,2021-04-17

Най-ниска цена0.3947960138320923,2016-12-28

Публичен блокчейнDCR

