DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

Място в класиранетоNo.727

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.28%

Циркулиращо предлагане197,197,399.41311732

Максимално предлагане0

Общо предлагане278,009,779.09311736

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена8.75191628,2021-04-21

Най-ниска цена0.10402367680053178,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

