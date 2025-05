DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

ИмеDAI

Място в класиранетоNo.27

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0015%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)354.80%

Циркулиращо предлагане5,365,382,702.664872

Максимално предлагане∞

Общо предлагане5,365,382,702.664872

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път1 USDT

Рекорд за всички времена3.668397883943107,2021-11-16

Най-ниска цена0.8970032280541823,2023-03-11

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

