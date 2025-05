CWS

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

ИмеCWS

Място в класиранетоNo.2297

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.99%

Циркулиращо предлагане4,852,051.960426

Максимално предлагане0

Общо предлагане7,645,850

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-02-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена58.89886711,2021-03-16

Най-ниска цена0.047597490588792306,2023-08-05

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеCrown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.