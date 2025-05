CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

ИмеCVX

Място в класиранетоNo.165

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)14.56%

Циркулиращо предлагане97,419,629.86815156

Максимално предлагане0

Общо предлагане99,895,468.88475543

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена62.68817812800717,2022-01-01

Най-ниска цена1.4333339308751847,2024-11-04

Публичен блокчейнETH

