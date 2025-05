CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

ИмеCULTDAO

Място в класиранетоNo.836

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане4,318,690,730,920

Максимално предлагане6,666,666,666,666

Общо предлагане4,957,113,505,372

Скорост на циркулация0.6478%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00007365994530623,2022-04-02

Най-ниска цена0.000000148125207036,2022-03-16

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.