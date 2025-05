CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

ИмеCTXC

Място в класиранетоNo.853

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.05%

Циркулиращо предлагане229,856,731.625

Максимално предлагане299,792,458

Общо предлагане299,792,458

Скорост на циркулация0.7667%

Дата на издаване2018-02-18 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.4102001190185547,2018-04-30

Най-ниска цена0.0341331368292,2020-03-16

Публичен блокчейнCTXC

