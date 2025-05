CTP

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

ИмеCTP

Място в класиранетоNo.1499

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане1,630,612,955

Максимално предлагане9,000,000,000

Общо предлагане9,000,000,000

Скорост на циркулация0.1811%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.9929921324944937,2022-02-05

Най-ниска цена0.000632357997106018,2022-04-15

Публичен блокчейнBSC

