Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

ИмеCTA

Място в класиранетоNo.900

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.06%

Циркулиращо предлагане498,954,112.5756638

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.9979%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.4626006490895327,2024-05-17

Най-ниска цена0.01308060535556775,2025-02-03

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

