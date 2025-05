CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

ИмеCSWAP

Място в класиранетоNo.1026

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане924,289,610

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане986,613,651

Скорост на циркулация0.9242%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.22804046064045336,2024-04-03

Най-ниска цена0.001302420935978168,2024-03-08

Публичен блокчейнETH

