CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

ИмеCRTS

Място в класиранетоNo.967

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане49,299,676,745

Максимално предлагане100,000,000,000

Общо предлагане100,000,000,000

Скорост на циркулация0.4929%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.005453985608275,2021-12-23

Най-ниска цена0.000119408888085042,2023-09-25

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеCRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.