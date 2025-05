CROWN2

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

ИмеCROWN2

Място в класиранетоNo.786

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.12%

Циркулиращо предлагане190,615,863.05

Максимално предлагане0

Общо предлагане250,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена318.4607776304445,2023-05-05

Най-ниска цена0.0100394548203388,2023-04-28

Публичен блокчейнSOL

