Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

ИмеCORE

Място в класиранетоNo.87

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0002%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.42%

Циркулиращо предлагане1,002,228,960.2001389

Максимално предлагане2,100,000,000

Общо предлагане2,093,769,839.0352812

Скорост на циркулация0.4772%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6.468239711847785,2023-02-08

Най-ниска цена0.34324412364907425,2023-11-03

Публичен блокчейнCORE

