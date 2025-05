COPA

CoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

ИмеCOPA

Място в класиранетоNo.6064

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане88,888,888,000

Общо предлагане88,888,888,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000487515680381424,2024-11-23

Най-ниска цена0.000000089931010494,2025-04-09

Публичен блокчейнTONCOIN

Сектор

Социални медии

