CONX

Connex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

ИмеCONX

Място в класиранетоNo.684

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане1,158,000

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация0.0115%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена49.57445222528532,2025-05-21

Най-ниска цена1.6743141503601893,2023-11-04

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

