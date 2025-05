CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

ИмеCLS

Място в класиранетоNo.2157

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.22%

Циркулиращо предлагане23,514,168

Максимално предлагане50,000,000

Общо предлагане49,763,520

Скорост на циркулация0.4702%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6.78426524,2021-05-15

Най-ниска цена0.025958740682216156,2025-05-25

Публичен блокчейнETH

ВъведениеColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.