Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

