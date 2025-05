CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

ИмеCHZ

Място в класиранетоNo.141

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,27%

Циркулиращо предлагане9 622 766 246

Максимално предлагане∞

Общо предлагане9 622 766 246

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-07-02 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.89147509,2021-03-13

Най-ниска цена0.0040007649349,2019-09-27

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

