Forkast is a prediction market for gaming and internet culture, allowing users to trade on esports, memes, streamers, and Web3 trends. Community Gaming powers competitive gaming with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, it has paid 20,000+ gamers and created 800,000 wallets. Both platforms run on CGX, a utility token for staking, liquidity incentives, tournament access, and prediction market participation.

ИмеCGX

Място в класиранетоNo.2665

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.03%

Циркулиращо предлагане173,198,643

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.1731%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.10756478181858915,2025-02-19

Най-ниска цена0.000670763007194603,2025-04-20

Публичен блокчейнRONIN

Сектор

Социални медии

