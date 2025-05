CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

ИмеCFX

Място в класиранетоNo.135

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.53%

Циркулиращо предлагане5,072,099,717.74

Максимално предлагане∞

Общо предлагане5,072,099,712.94

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-11-09 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.70377503,2021-03-27

Най-ниска цена0.021909136906575016,2023-01-01

Публичен блокчейнCFX

