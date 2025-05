CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

ИмеCETUS

Място в класиранетоNo.335

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)21.81%

Циркулиращо предлагане725,323,155.9869498

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.7253%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.4923777683386451,2024-11-10

Най-ниска цена0.02679612372711401,2023-06-12

Публичен блокчейнSUI

