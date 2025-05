CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

ИмеCENNZ

Място в класиранетоNo.1624

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане1,200,000,000

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,200,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2018-03-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.12 USDT

Рекорд за всички времена0.541558027267456,2018-04-25

Най-ниска цена0.002151041182774997,2025-04-10

Публичен блокчейнCENNZ

ВъведениеCentrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.