CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

ИмеCELR

Място в класиранетоNo.440

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.16%

Циркулиращо предлагане7,783,424,106.9912

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.7783%

Дата на издаване2019-03-19 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.0067 USDT

Рекорд за всички времена0.19869033851597,2021-09-26

Най-ниска цена0.00101410762651,2020-03-16

Публичен блокчейнETH

ВъведениеCeler Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.