CELL

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

ИмеCELL

Място в класиранетоNo.1116

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.42%

Циркулиращо предлагане28,599,167.9041012

Максимално предлагане30,300,000

Общо предлагане32,559,591

Скорост на циркулация0.9438%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена13.189931682469501,2021-11-16

Най-ниска цена0.12761940186248863,2023-06-01

Публичен блокчейнETH

ВъведениеCellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.