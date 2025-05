CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

ИмеCBPAY

Място в класиранетоNo.2038

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане3,680,656,565

Максимално предлагане40,000,000,000

Общо предлагане40,000,000,000

Скорост на циркулация0.092%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.001363895631335368,2024-11-25

Най-ниска цена0.000091017946378785,2025-03-11

Публичен блокчейнXDB

Сектор

Социални медии

