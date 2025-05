CBL

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

ИмеCBL

Място в класиранетоNo.2233

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.08%

Циркулиращо предлагане173,410,028.59250805

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.1734%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.04105825377585688,2024-11-19

Най-ниска цена0.002902456239858112,2025-03-18

Публичен блокчейнARB

