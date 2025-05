CATHEON

Recognised by KPMG & HSBC as the #1 web3 startup in Hong Kong and #8 emerging giants among 6400+ startups in APAC, Catheon Gaming is the fastest-growing integrated blockchain gaming and entertainment company globally.

ИмеCATHEON

Място в класиранетоNo.2663

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане968,534,281

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.0968%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.006144545675956606,2023-12-14

Най-ниска цена0.000125853255909729,2025-03-22

Публичен блокчейнMATIC

ВъведениеRecognised by KPMG & HSBC as the #1 web3 startup in Hong Kong and #8 emerging giants among 6400+ startups in APAC, Catheon Gaming is the fastest-growing integrated blockchain gaming and entertainment company globally.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.