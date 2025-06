CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

ИмеCA1

Място в класиранетоNo.1399

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)18.95%

Циркулиращо предлагане9,671,260

Максимално предлагане270,000,000

Общо предлагане270,000,000

Скорост на циркулация0.0358%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.7091320800046876,2024-11-01

Най-ниска цена0.1615430304068605,2024-09-06

Публичен блокчейнETH

ВъведениеCoupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.