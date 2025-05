C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

ИмеC98

Място в класиранетоNo.511

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.55%

Циркулиращо предлагане966,944,170

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-07-23 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6.41624891,2021-08-25

Най-ниска цена0.045030844142757674,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеCoin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.