BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

ИмеBURGER

Място в класиранетоNo.2547

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,59

Циркулиращо предлагане43.035.832,02939903

Максимално предлагане63.000.000

Общо предлагане43.035.832,02939903

Скорост на циркулация0.6831%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена28.0134009,2021-05-03

Най-ниска цена0.003956740186866289,2025-05-07

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

